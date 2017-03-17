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Март 17, 2017
просмотры: 123

Орбакайте удивила необычной прической

567

Десант из знаменитостей собрался в "Манеже" на показе Игоря Гуляева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Модельера поддержали сплошь звезды первой величины: поп-король Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Надежда Бабкина, Эвелина Бледанс, Кристина Орбакайте, порадовавшая поклонников необычной прической, и многие другие.

Гуляев устроил для своих гостей и толпы представителей СМИ настоящее театрализованное представление. Каждая модель дизайнера представляет собой произведение искусства.

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