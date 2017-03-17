Орбакайте удивила необычной прической

Десант из знаменитостей собрался в "Манеже" на показе Игоря Гуляева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Модельера поддержали сплошь звезды первой величины: поп-король Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Надежда Бабкина, Эвелина Бледанс, Кристина Орбакайте, порадовавшая поклонников необычной прической, и многие другие.
Гуляев устроил для своих гостей и толпы представителей СМИ настоящее театрализованное представление. Каждая модель дизайнера представляет собой произведение искусства.
Певица похвасталась роскошными ножками
Накануне, 19 марта, наследница рэпера справила день рождения
Секс-символ итальянского неореализма целовалась у стен Кремля
Жители многих городов России вышли на улицы в честь третьей годовщины возвращения Крыма
Певица пригрела на груди Федора Конюхова
На вечеринке была и раздавшаяся в талии молодая мать Ксения Собчак
Супруга Дмитрия Певцова нечастый гость на мероприятиях
Либерж Кпадону потребовалась интимная операция
В Москве состоялась премьера, на которой отметилось множество знаменитостей
Звезда театра и кино стала модельером
Музыкант страдает от тяжелого недуга
Этот список второй год подряд возглавляет Леонид Михельсон
В одном из павильонов "Дарынка" обнаружена точная копия одеяния первой леди США
В Следственном комитете России пересчитали доходы экс-депутата Госдумы