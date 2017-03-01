Как менялась Настасья Самбурская

Сегодня, 1 марта, Настасья Самбурская отмечает юбилей. Популярная актриса, получившая известность не только благодаря своим ролям, но и скандальному поведению, справляет 30-летие. Dni.ru решили проследить за тем, как на протяжении лет менялась Настасья.
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