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Март 1, 2017
просмотры: 123

Как менялась Настасья Самбурская

567

Сегодня, 1 марта, Настасья Самбурская отмечает юбилей. Популярная актриса, получившая известность не только благодаря своим ролям, но и скандальному поведению, справляет 30-летие. Dni.ru решили проследить за тем, как на протяжении лет менялась Настасья.

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