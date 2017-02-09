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Фев. 9, 2017
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17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке

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В Голливуде состоялась премьера сериала "Большая маленькая ложь". По красной дорожке мероприятия прошлись исполнительницы главных ролей - Николь Кидман, Шейлин Вудли и Риз Уизерспун, которую сопровождала ее 17-летняя дочь Ава.

Девушка привлекла повышенное внимание СМИ. Ава повзрослела и похорошела. А еще, по мнению прессы и многочисленных поклонников, девушка очень похожа на свою мать Риз Уизерспун.

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