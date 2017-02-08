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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 8, 2017
просмотры: 123

Мужчины надели корсеты и платья

567

Мужской бренд Palomo Spain устроил настоящую провокацию на Неделе моды в Нью-Йорке. Сильной половине человечества он предложил нарядиться в корсеты, платья, яркие костюмы и туфли на высоком каблуке. Dni.Ru предлагают своим читателям оценить модные находки западных дизайнеров.

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