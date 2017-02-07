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Танцор уверяет, что отношения с телеведущей – один из самых счастливых эпизодов в его жизни
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Фев. 7, 2017
просмотры: 123

Любимые мужчины Деми Мур

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Сегодня, 7 февраля, прекрасный актер Эштон Кутчер отмечает день рождения – ему исполняется 39 лет. Одним из самых ярких романов в его жизни стали отношения с актрисой Деми Мур, которая была старше его на 15 лет. Dni.Ru решили вспомнить о других любимых мужчинах Деми.

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