Любимые мужчины Деми Мур

Он рассказал об итогах расследования истории с нераскрывшимися на Играх в Сочи кольцами
Сегодня, 7 февраля, прекрасный актер Эштон Кутчер отмечает день рождения – ему исполняется 39 лет. Одним из самых ярких романов в его жизни стали отношения с актрисой Деми Мур, которая была старше его на 15 лет. Dni.Ru решили вспомнить о других любимых мужчинах Деми.
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