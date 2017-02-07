Любимые мужчины Деми Мур

Сегодня, 7 февраля, прекрасный актер Эштон Кутчер отмечает день рождения – ему исполняется 39 лет. Одним из самых ярких романов в его жизни стали отношения с актрисой Деми Мур, которая была старше его на 15 лет. Dni.Ru решили вспомнить о других любимых мужчинах Деми.