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Фев. 8, 2017
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Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича

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Иван Янковский сводил свою новую девушку в кино на премьеру фильма легендарного режиссера Джима Джармуша "Патерсон". 26-летний наследник актерского клана недавно закрутил роман с Александрой Новиковой, которая раньше слыла невестой сына Романа Абрамовича Аркадия.

Помимо влюбленных картину оценили Сати Казанова, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Марианна Максимовская, Константин Гайдай, Анна Цуканова-Котт, Александр Паль, Ирина Хакамада, Мария Шумакова, Мария Андреева, Артем Королев, Лукерья Ильяшенко, Ксения Чилингарова, Дмитрий Миллер, Яна Лебедева, Мария Федорова, Сабина Ахмедова, Светлана Камынина, Александра Ребенок, Рома Зверь и другие.

Герой ленты Патерсон (Адам Драйвер) работает водителем автобуса в маленьком городке, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры (Голшифте Фарахани). Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду.

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