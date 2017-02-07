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Фев. 7, 2017
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В Германии прошла выставка странных купальников

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В Мюнхене прошла выставка спортивных товаров и спортивной моды ISPO 2017. Как оказалось, модницы будут щеголять на пляжах и в бассейнах в бикини с яркими принтами и кокетливыми рюшами. А некоторые фасоны купальных костюмов вызывают неподдельное удивление.

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