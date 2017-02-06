Слава с размахом отметила 18-летие красавицы-дочки

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Популярная певица Слава устроила грандиозный праздник в честь 18-летия старшей дочери Александры. Она закатила вечеринку в стиле церемонии "Оскар". Гостей торжества порадовали своими выступлениями Митя Фомин, Kristina Si и диджеи "S-Brother-S".
"Я обожаю устраивать праздники. Обычно у меня все происходит спонтанно. В короткий промежуток времени я успеваю выбрать место, договориться о всех деталях: пригласить декораторов, аниматоров, артистов. Что касается дня рождения Сашуни, то я все придумала заранее, все обсудила и контролировала все этапы подготовки к празднику. В итоге, я сама была в шоке, когда увидела, как все получилось, – осталась довольна вечером Слава. – Саша мечтает стать актрисой и готовится поступать в театральный вуз, поэтому хотелось устроить для нее необычный день рождения в лучших традициях Голливуда и, мне кажется, что это удалось".
Александра оценила старания исполнительницы. "Мама подарила мне шикарный праздник. Знаю, что она очень переживала понравится мне или нет, и как я к этому отнесусь, но могу сказать, что празднование моего совершеннолетия я никогда не забуду!" – призналась именинница.
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