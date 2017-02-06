Роскошные наряды Гильдии режиссеров США

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В Беверли-Хиллз в 69-й раз вручили премию Американской гильдии кинорежиссеров. Лучшим фильмом ожидаемо стала картина "Ла-Ла Ленд". Dni.Ru выбрали самые роскошные наряды с красной дорожки церемонии награждения.
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