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Фев. 5, 2017
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Необычные наряды Ксении Собчак

567

Светская львица Ксения Собчак не раз появлялась на публике в нарядах, которые некоторые могут посчитать несколько странными. Например, под одной из последних фотографий звезды в социальной сети Instagram многие пользователи оставляют комментарии о том, что ее платье похоже на штору.

Нападкам (иногда оправданным, иногда – нет) со стороны завистников и "диванных" критиков Ксения Собчак подвергалась всегда. Dni.Ru решили собрать фотографии самых необычных нарядов светской львицы и представить их на суд читателей под рубрикой "Без комментариев".

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