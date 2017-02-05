Необычные наряды Ксении Собчак

Телеведущая поблагодарила поклонников за поддержку
Светская львица Ксения Собчак не раз появлялась на публике в нарядах, которые некоторые могут посчитать несколько странными. Например, под одной из последних фотографий звезды в социальной сети Instagram многие пользователи оставляют комментарии о том, что ее платье похоже на штору.
Нападкам (иногда оправданным, иногда – нет) со стороны завистников и "диванных" критиков Ксения Собчак подвергалась всегда. Dni.Ru решили собрать фотографии самых необычных нарядов светской львицы и представить их на суд читателей под рубрикой "Без комментариев".
Народный артист России, актер и преподаватель Георгий Тараторкин ушел из жизни в 72 года
Самые красивые супруги олигархов
Новоиспеченная мать улетела в Пермь, оставив сына в Москве
Сегодня, 3 февраля, популярная певица празднует юбилей
Фотографии девушки украсили страницы известного спортивного журнала
Сложно не схватиться за сердце от страха, глядя на Сашу Савельеву, Сашу Попову и Иру Тоневу
Звезды блистали на 75-летнем юбилее мэтра отечественной эстрады Льва Лещенко
Именитая теннисистка прибыла в столицу, чтобы презентовать сладости
Ради Светланы и Юлии певец всю ночь резал салат
В Москве состоялся вечер, посвященный юбилею театра "Ленком"
Друзья умершего артиста не исключают, что у него есть внебрачный сын
Известный исполнитель попал под санкции еще в 2013 году
Боец ММА рассказал о страшном нападении
Неожиданное происшествие вызвало интерес у туристов