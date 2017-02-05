Необычные наряды Ксении Собчак

Светская львица Ксения Собчак не раз появлялась на публике в нарядах, которые некоторые могут посчитать несколько странными. Например, под одной из последних фотографий звезды в социальной сети Instagram многие пользователи оставляют комментарии о том, что ее платье похоже на штору.

Нападкам (иногда оправданным, иногда – нет) со стороны завистников и "диванных" критиков Ксения Собчак подвергалась всегда. Dni.Ru решили собрать фотографии самых необычных нарядов светской львицы и представить их на суд читателей под рубрикой "Без комментариев".