Народный артист России, актер и преподаватель Георгий Тараторкин ушел из жизни в 72 года. Он навсегда останется в сердцах и памяти многих зрителей. Поклонники актерской игры ценили актера за блистательное исполнение театральных ролей и не менее талантливые появления на большом экране. Dni.Ru решили вспомнить самые яркие роли Георгия Тараторкина в кино.