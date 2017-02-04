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Фев. 4, 2017
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Яркие роли Георгия Тараторкина

567

Народный артист России, актер и преподаватель Георгий Тараторкин ушел из жизни в 72 года. Он навсегда останется в сердцах и памяти многих зрителей. Поклонники актерской игры ценили актера за блистательное исполнение театральных ролей и не менее талантливые появления на большом экране. Dni.Ru решили вспомнить самые яркие роли Георгия Тараторкина в кино.

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