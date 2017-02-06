Тонева и Стоцкая пошли учиться на повара

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Фев. 6, 2017
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Звезды шоу-бизнеса и известные beauty&fashion блогеры собрались в кулинарной студии "Вкусоттерия", чтобы по всем законам ЗОЖ отметить день рождения модного московского healthy-блогера и beauty-гуру Ирины Николаевой.

Для гостей состоялся мастер-класс полезной кухни, на котором шеф-повар Антон Калер, открывший кулинарную студию Юлии Высоцкой, научил, как всего за час приготовить изысканный и в тоже время полезный ужин. А идеальным аперитивом вечера стал не мартини, а модный детокс-напиток витграсс. И даже торт на вечеринке был не только вкусным, но и полезным.

Среди гостей вечера были замечены Анастасия Стоцкая, Алиса Селезнева, Ирина Тонева, актриса Яна Крайнова, популярный бьюти-блогер Дария Щусова, блогеры Нати и Олег Шаран, редактор глянцевого журнала Юлия Аскерова, дизайнер Александра Ванюшина, топ-визажист Евгений Лукьяненков.



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