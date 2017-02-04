Сексапильные жены миллиардеров

Роскошные машины и яхты, огромные дома, путешествия по всему миру – именно такой многие из нас представляют жизнь миллиардера. Естественно, рядом с успешным мужчиной должна находиться красивая женщина. Dni.Ru выяснили, у кого из олигархов самые привлекательные супруги.