Родившая Собчак опечалена жизнью за МКАДом

Новоиспеченная мать Ксения Собчак улетела в командировку в Пермь, оставив маленького сына в Москве. Она приняла участие в публичной дискуссии "Театр: есть ли жизнь за МКАДом?" из цикла "Говорим с театром" в преддверии фестиваля "Золотая маска".

Мероприятие прошло в Пермском академическом театре оперы и балета имени П. И. Чайковского. Слушая спикеров, светская львица и главный редактор российского журнала L’Officiel выглядела опечаленной. По мнению присутствовавших на дискуссии репортеров, Ксения загрустила то ли из-за жизни за МКАДом, то ли из-за скуки по сыну.