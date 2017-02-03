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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 3, 2017
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Родившая Собчак опечалена жизнью за МКАДом

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Новоиспеченная мать Ксения Собчак улетела в командировку в Пермь, оставив маленького сына в Москве. Она приняла участие в публичной дискуссии "Театр: есть ли жизнь за МКАДом?" из цикла "Говорим с театром" в преддверии фестиваля "Золотая маска".

Мероприятие прошло в Пермском академическом театре оперы и балета имени П. И. Чайковского. Слушая спикеров, светская львица и главный редактор российского журнала L’Officiel выглядела опечаленной. По мнению присутствовавших на дискуссии репортеров, Ксения загрустила то ли из-за жизни за МКАДом, то ли из-за скуки по сыну.

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