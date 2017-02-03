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Фев. 3, 2017
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Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике

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Сегодня, 3 февраля, популярная исполнительница Вера Брежнева отмечает юбилей. Одной из самых привлекательных певиц отечественной сцены, той самой "светленькой" из золотого состава группы "ВИА Гра" исполнилось 35 лет. Dni.ru решили порадовать своих читателей и сделали подборку самых красивых фото Веры Брежневой, на которых она запечатлена в купальнике.

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