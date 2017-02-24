В Москве простились с Виталием Чуркиным

Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента России в Москве 24 февраля состоялась гражданская панихида по постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину. Похоронен он был на Троекуровском кладбище в столице. Дипломат скончался 20 февраля на своем рабочем месте в Нью-Йорке. Отдать дань уважения человеку, который отстаивал интересы России на международной арене собрались его коллеги, политики и общественные деятели. В историю Виталий Чуркин войдет как профессиональный и яркий дипломат, заслуги которого отметили даже его оппоненты из других стран.
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