Как Россия отмечает Масленицу

Масленица – традиционный славянский праздник, дошедший до наших дней из глубины веков. Два его главных символа – чучело, которое необходимо сжечь, и блины, которые следует съесть. Традиционно он отмечается в течение недели перед Великим постом. В 2017 году он выпал на промежуток времени с 20 по 26 февраля. В последний день этого праздника Dni.Ru решили собрать самые яркие фотографии Масленицы.
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