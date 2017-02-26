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Фев. 26, 2017
просмотры: 123

Как Россия отмечает Масленицу

567

Масленица – традиционный славянский праздник, дошедший до наших дней из глубины веков. Два его главных символа – чучело, которое необходимо сжечь, и блины, которые следует съесть. Традиционно он отмечается в течение недели перед Великим постом. В 2017 году он выпал на промежуток времени с 20 по 26 февраля. В последний день этого праздника Dni.Ru решили собрать самые яркие фотографии Масленицы.

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