Джордж Клуни привез беременную жену в Париж

В Париже прошла церемония вручения кинопремии "Сезар", которую также называют французским "Оскаром". В главной номинации в этом году победил фильм "Она" режиссера Пола Верховена. Изабель Юппер, сыгравшая в фильме главную роль взяла статуэтку как лучшая актриса.
Актером года стал Гаспар Ульель – за роль в фильме "Это всего лишь конец света". Режиссера картины Ксавье Долана удостоили сразу двух наград – за режиссуру и монтаж. В номинации "Лучший зарубежный фильм" премию получила британская социальная драма "Я, Дэниел Блейк", снятая Кеном Лоучем.
Не остался без престижной французской кинонаграды Джордж Клуни, приехавший во Францию вместе с беременной супругой. Его удостоили премии за вклад в кинематограф. Звезду Голливуда как наиболее харизматичного актера своего поколения.
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