Как знаменитости поздравили мужчин

Российские звезды опубликовали множество снимков в честь Дня защитника Отечества. Кто-то решил поздравить мужчин фотографиями в военной форме, а кто-то – архивными изображениями. Dni.Ru собрали лучшие публикации знаменитостей.
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