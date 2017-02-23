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Фев. 23, 2017
просмотры: 123

Как знаменитости поздравили мужчин

567

Российские звезды опубликовали множество снимков в честь Дня защитника Отечества. Кто-то решил поздравить мужчин фотографиями в военной форме, а кто-то – архивными изображениями. Dni.Ru собрали лучшие публикации знаменитостей.

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