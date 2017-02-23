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Фев. 23, 2017
просмотры: 123

Яркие роли Алексея Петренко

567

В России в ночь на 23 февраля скончался известный актер Алексей Петренко. За порядка полувека карьеры артист снялся в десятках фильмов, нескольких сериалах и принимал участие в постановке множества спектаклей. Dni.Ru вспоминают яркие роли гения сцены.

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