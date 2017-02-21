Звездой показа стала больная модель

На Лондонской неделе моды дизайнеры представили коллекции сезона осень/зима 2017. Звездой Недели назвали канадскую модель Винни Харлоу, которая прославилась на шоу "Топ-модель по-американски", и это несмотря на кожную болезнь витилиго (нарушение пигментации кожи). Девушка вышла на подиум во время показа британского дизайнера Julien Macdonald в черном платье с вырезами на талии, открывающими пятна на ее теле.
На очереди Париж. А пока мы вспоминаем, чем еще запомнилась Неделя в Лондоне.
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