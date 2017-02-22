Подольская и Собчак померились блинами

В России 20 февраля началась Масленичная неделя. Она закончится 26 февраля. Звезды уже вовсю лакомятся традиционным блюдом, сравнивая в соцсетях, чьи блины краше. Икра черная, икра красная... Поистине царскими трапезами хвастаются знаменитости!
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