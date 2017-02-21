Как после пластики менялась Вера Алентова

Вера Алентова – легендарная Катя Тихомирова из оскароносного фильма 70-х годов "Москва слезам не верит" – всегда боролась с возрастом. Она не желает стареть, как, например, ее подруги по кинокартине – Ирина Муравьева и Раиса Рязанова. Ведь ее эффектная внешность – ее хлеб. Говорят, что актриса не раз прибегала к помощи пластических хирургов, хотя, как считают поклонники, подобные эксперименты не всегда были удачны.
По слухам, первую подтяжку лица Вера Валентиновна сделала еще в 1998 году, и, видимо, стала постоянным клиентом Института красоты в Москве, куда часто захаживают многие звезды кино и эстрады. Если судить по снимкам меняющейся Алентовой, то она, очевидно, прибегала к блефаропластике (коррекция век), дабы избавиться от жировых отложений и глубоких борозд. Возможно, была у нее и круговая подтяжка лица, которая устранила опущение щек и подбородка, а также восстанавливает контур лица. Скорее всего, имело место быть и ринопластика, поскольку визуально нос актрисы стал более тонким и изящным. Не обошлось, как можно догадаться, и без липосакции подбородка, благодаря которой овал лица заметно выровнялся.
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