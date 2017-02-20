Тимати схватил Собчак за горло

В столичном кафе "Бублик" состоялся официальный пресс-завтрак телеканала "МУЗ-ТВ", посвященный XV Ежегодной Национальной Телевизионной Премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 2017", которая в этом году пройдет в СК "Олимпийский". Угощали звезд блинами с красной и черной икрой. "Сейчас наедимся, а потом будем начинать худеть, чтобы 9 июня нарядиться, как в последний раз, и выйти на красную дорожку", – сказала Собчак, налегая на мучное. Ела она под прицелами камер, пояснив: "Чтобы потом не говорили, что я худею и поэтому не ем".

Когда Ксения произносила речь, в зал вошел опоздавший Тимати и хотел незаметно сесть на свое место. Но Собчак этот факт покоробил: "Почему Тимати не поздоровался со мной? Наверное, хочет зажать скидку на свои бургеры?", – пошутила светская львица. После завтрака она о чем-то долго шепталась с певцом. А когда рэпер заметил направленные в из сторону камеры то схватил Ксюшу за горло – для эффектного кадра.