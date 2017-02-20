75-летняя Тамара Москвина тряхнула стариной

18 тысяч зрителей пришли поздравить знаменитого советского и российского тренера Татьяну Тарасову с 70-летием. На юбилей собрались сразу несколько поколений олимпийских чемпионов, каждое представление было очень ярким! Одним из главных сюрпризов для Тарасовой стало появление на льду семикратной олимпийской чемпионки СССР Тамары Москвиной, которая даже старше юбиляра на 5 лет.

Современную сборную представили Максим Ковтун, первая в истории России олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова, танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, тренирующиеся у Александра Жулина, а также надежда российской сборной, двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира Евгения Медведева. Владимир Спиваков пришел лично поздравить Татьяну Анатольевну и представил специально для номера Жени запись "Размышления" Массне в своем исполнении, на которую Илья Авербух поставил пронзительный эмоциональный танец.

Помимо фигуристов поздравить Тарасову пришли ее друзья, а также звезды российской эстрады: Кристина Орбакайте, Денис Мацуев, Сергей Лазарев, Зара, Лев Лещенко, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Владислав Третьяк, Тамара Гвердцители. Филипп Киркоров.