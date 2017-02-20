Гузеева признала Сябитову святой

Все коллеги и друзья Розы Сябитовой – люди занятые. Чтобы всех собрать, свахе пришлось на неделю перенести празднование юбилея. Ждала она гостей в элитном ресторане в подмосковной деревне Горки-2.Бомонд угощали натуральными соками, настоящим шоколадом, экзотическими фруктами, черной икрой, креветками и осетриной. А дарили ее картины, украшения и даже раритетный автомобиль. Одной из первых приехала коллега Сябитовой по телепроекту Первого канала "Давай поженимся!" актриса Лариса Гузеева. "Роза – святой человек, – сказала она в поздравительном слове, – я других таких не знаю. Она порвет все жилы ради счастья своей семьи, дочери, сына. Дети могут гордиться такой мамой, а мы все – брать с нее пример". Пианист Юрий Розум сыграл для Сябитовой несколько музыкальных произведений. А дочь Ксения преподнесла авторский перекидной календарь со своими изображениями.

