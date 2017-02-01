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Фев. 1, 2017
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82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей

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В Москве состоялся вечер, посвященный 90-летию театра "Ленком". На мероприятии собрался весь цвет театрального бомонда: Марина Зудина, Александр Збруев. Виктор Вержбицкий, Александра Захарова и многие другие. Также вечер посетили Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной. Особо отметился Александр Ширвиндт, который оказался на сцене рядом с полураздетой женщиной.

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