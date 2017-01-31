Секс-символы "Дома-2"

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Сегодня, 31 января, бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Михаил Терехин отмечает день рождения – ему исполняется 37 лет. Великолепная фигура Михаила уже давно сводит с ума поклонниц проекта. Dni.Ru решили вспомнить других горячих мужчин телестройки.
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