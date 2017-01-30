Неудачные наряды Гильдии актеров

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В США вручили премию Гильдии актеров. Однако не все звезды хорошо подготовились к парадному выходу. Dni.Ru решили опубликовать самые странные наряды гостей мероприятия.
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