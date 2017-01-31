Любимые украшения звезд

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Сегодня, 31 января, отмечается Международный день ювелира. Конечно, в жизни знаменитостей драгоценности играют особую роль. Что интересно, далеко не все звезды предпочитают золото и бриллианты. Dni.Ru вспомнили о любительницах самых оригинальных украшений.
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