Самые известные голливудские вонючки

Невероятно, но факт: в недавно опубликованном списке самых неопрятных знаменитостей сплошь звезды первой величины. Главными "вонючками" иностранцы считают Анджелину Джоли, Джонни Деппа, Дженнифер Лоуренс, скандалиста Шайю Лабафа, Бена Аффлека, Джессику Симпсон, Хью Гранта, Микки Рурка, Бритни Спирс и даже легенду Софи Лорен.

Оказывается, эти "небожители" намного ближе к народу, чем многим думается. Некоторые из вышеупомянутых персон неделями не принимают душ, распугивают окружающих дурным запахом изо рта, презирают дезодоранты и отказываются замаскировать перегар освежающей жевательной резинкой.