Хаски устроили гонки под Омском

В Крутой Горке в Омской области в рамках соревнований "Гиперборея-2017" прошли гонки на собачьих упряжках – открытый чемпионат и первенство области по снежным дисциплинам, а также этап Кубка России по ездовому спорту и спринт-гонка. Признанными звездами мероприятия стали собаки хаски, которые не только приняли участие в мероприятии, но и отметились на множестве снимков, получив неофициальное звание самых фотогеничных участников заезда.