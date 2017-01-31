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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Янв. 31, 2017
просмотры: 123

Хаски устроили гонки под Омском

567

 В Крутой Горке в Омской области в рамках соревнований "Гиперборея-2017" прошли гонки на собачьих упряжках – открытый чемпионат и первенство области по снежным дисциплинам, а также этап Кубка России по ездовому спорту и спринт-гонка. Признанными звездами мероприятия стали собаки хаски, которые не только приняли участие в мероприятии, но и отметились на множестве снимков, получив неофициальное звание самых фотогеничных участников заезда.

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