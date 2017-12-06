Ольга Бузова в купальнике побила Нюшу на концерте

В спорткомплексе "Олимпийский" состоялось грандиозное белое новогоднее шоу SnowПати-3 #Ледяноесердце. На концерте выступили более 30 артистов, а несколько тысяч людей стали зрителями праздничного концерта. Гвоздем вечера стало выступление Ольги Бузовой, выступление которой никого не оставило равнодушным. Говорят, эффект от исполнения облаченной в купальник звезды "Дома-2" побил аналогичное певицы Нюши, да и прочих артисток.