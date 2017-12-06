Дроздова и Серебряков блеснули на премьере Устюгова бросили в бассейн к брюнетке Демидовой досталось за Серебренникова

Самое читаемое

Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Семья Хворостовского приняла странное решение
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
партнеры
Среда 6 декабря
Лента новостей
18:36
Володин: Я рад решению Путина
18:32
Путин высказался об участии россиян в Олимпиаде-2018
18:28
"ЕР" поддержала решение Путина идти на выборы
17:56
Пассажир самолета снял последствия аварии
17:40
Путин объявил об участии в выборах
17:37
Красотка-блогер оголилась в прямом эфире (видео)
17:17
Рудковская обратилась в полицию после гулянки сына
17:06
Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян
16:54
Продолжительность жизни россиян побила рекорд
16:52
Названа неожиданная причина бедности
16:45
Актриса Оболдина о ребенке от Салтыкова
16:23
В Петербурге скончался известный художник
16:20
Кому закрыт вход в Госдуму
16:11
Лоза высказался об умершем от рака музыканте
15:59
Бузова обратилась с мольбой после позорного скандала
15:52
Как пережить зиму: 5 советов травматолога
15:46
Посетитель фитнес-центра умер во время тренировки (видео)
15:39
Путин ответил на вопрос об участии в выборах
15:22
В России любителей колбасы травят антибиотиками
15:15
Госдума остановит живодерство при дрессировке собак
15:03
Ольга Бузова в купальнике побила Нюшу на концерте
14:59
Дерзкое нападение в московском супермаркете попало на видео
14:58
Буланова заявила о новой свадьбе с Радимовым
14:47
Прогулки на свежем воздухе признали опасными
14:42
Неспортивное поведение: бессильные США грязно мстят России
14:38
Мутко должен уйти
14:34
Лицо юноши заросло грибами после удаления прыща
14:13
Раскрыт главный секрет продления жизни
13:56
Cледователь добил ушлую Цымбалюк-Романовскую
13:56
Песков отреагировал на сбой GPS в Москве
13:55
Доказано преимущество женщин перед мужчинами
13:44
Что читать и смотреть в кино
13:43
Екатерина Андреева отказалась вести передачу "Время"
13:42
Все удовольствия для тела и духа собрали в Дубае
13:39
Кремль защитил от травли российский спорт
13:20
Онкобольной Николаев отказался от помощи
13:09
Уткин умело приложил опозорившегося Мутко
13:02
Чернокожий Санта-Клаус попался на дерзком ограблении
12:46
Ученые предложили лифтинг костей для омоложения
12:43
Что ждет рынок жилья в ближайшем будущем
12:28
Унылый междусобойчик: какой будет Олимпиада без России
12:27
Куда исчезла капсула с прахом Хворостовского
12:23
В России резко выросло число больных ВИЧ
12:15
Оконфузившаяся Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым
11:54
Россиянам разрешат покупать алкоголь круглосуточно
11:41
Горбачев назвал безобразием отстранение России от Игр
11:39
Друг Цымбалюк-Романовской о ее новом любовнике
11:37
Трогательное спасение тонувшего щенка попало на видео
11:29
Замглавы крымского ФАС задержали за взятку
11:24
В России подготовлен спецплан для поездки на Олимпиаду
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
МОК принял унизительное для России решение
Джигарханян о Цымбалюк-Романовской: Страшная дешевка
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Дек. 6, 2017
просмотры: 123

Ольга Бузова в купальнике побила Нюшу на концерте

567

В спорткомплексе "Олимпийский" состоялось грандиозное белое новогоднее шоу SnowПати-3 #Ледяноесердце. На концерте выступили более 30 артистов, а несколько тысяч людей стали зрителями праздничного концерта. Гвоздем вечера стало выступление Ольги Бузовой, выступление которой никого не оставило равнодушным. Говорят, эффект от исполнения облаченной в купальник звезды "Дома-2" побил аналогичное певицы Нюши, да и прочих артисток.

поделиться

комментарии

Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек

Прославленная фигуристка появилась на мероприятии в сопровождении наследниц

567

Жертвы допинг-скандала

Российские спортсмены пострадали из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ

567

Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы

Победительницей конкурса "Миссис Москва" в 2017 году стала Яна Степанова

567
567

Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

Артистки вышли на сцену в красивых нарядах

567

Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью

Съемки "Песни года" не обошлись без сюрпризов

567

Как растет старший сын Кейт Миддлтон

Принц Джордж все чаще становится героем новостных сюжетов

567

"Синтоловый качок" взорвал Сеть

Молодой человек решил не изнурять себя длительными тренировками

567

Алсу удивила одноруким платьем

Певица выступила на церемонии жеребьевки

567

Волкова в храме сразила наповал своим платьем с декольте до пупа

В храме Христа Спасителя прошло светское мероприятие

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Рудковская обратилась в полицию после гулянки сына

Продюсер лишилась крупной суммы
Lifestyle

Красотка-блогер оголилась в прямом эфире (видео)

Ролик попал в Сеть

Политика

Неспортивное поведение: бессильные США грязно мстят России
Хитрый Саакашвили променял холодную палатку на пентхаус
Порошенко ждет судьба Януковича
На севшей в лужу Собчак поставили крест

Шоу-бизнес

Рудковская обратилась в полицию после гулянки сына
Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян
Актриса Оболдина о ребенке от Салтыкова
Бузова обратилась с мольбой после позорного скандала

Проишествия

Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео
Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео

Lifestyle

Что читать и смотреть в кино
Легенда рока умерла от рака
Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
Шоу-бизнес

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской

Неожиданные обстоятельства выяснились на шоу
Шоу-бизнес

Онкобольной Николаев отказался от помощи

Телеведущий рассказал о тяжелой борьбе с раком
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева отказалась вести передачу "Время"

Легендарная ведущая объяснила свое решение
Шоу-бизнес

Бузова обратилась с мольбой после позорного скандала

Звезда "Дома-2" назвала случившееся немыслимым бредом

Гороскоп

Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек
Жертвы допинг-скандала
Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы
"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами

Спорт

Кремль защитил от травли российский спорт
Уткин умело приложил опозорившегося Мутко
Унылый междусобойчик: какой будет Олимпиада без России
Фигуристка Медведева грудью встала на защиту затравленных спортсменов

Регионы

Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке (видео)
Безумные регионы: Омич не хотел выписываться из тубдиспансера
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru