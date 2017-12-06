Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек

Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина вместе с дочерьми Елизаветой и Мишель стали одними из многочисленных гостей на мероприятии, в рамках которого состоялся показ новой капсульной коллекции одежды для мам и дочек. Повзрослевшие наследницы спортсменки покорили гостей и представителей СМИ своим видом.