Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек

Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина вместе с дочерьми Елизаветой и Мишель стали одними из многочисленных гостей на мероприятии, в рамках которого состоялся показ новой капсульной коллекции одежды для мам и дочек. Повзрослевшие наследницы спортсменки покорили гостей и представителей СМИ своим видом.
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