Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы

В 2017 году победительницей конкурса "Миссис Москва" стала 31-летняя Яна Степанова. Популярный блогер, мать двоих детей, любительница экстремальных видов спорта и просто красотка личным примером доказала, что в жизни можно успевать все. О том, как живет новоявленная королева красоты столицы можно судить по ее фотографиям.