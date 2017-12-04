Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы

В 2017 году победительницей конкурса "Миссис Москва" стала 31-летняя Яна Степанова. Популярный блогер, мать двоих детей, любительница экстремальных видов спорта и просто красотка личным примером доказала, что в жизни можно успевать все. О том, как живет новоявленная королева красоты столицы можно судить по ее фотографиям.
Мероприятие призвано помочь детям
Артистки вышли на сцену в красивых нарядах
Съемки "Песни года" не обошлись без сюрпризов
Принц Джордж все чаще становится героем новостных сюжетов
Молодой человек решил не изнурять себя длительными тренировками
Певица выступила на церемонии жеребьевки
В храме Христа Спасителя прошло светское мероприятие
Звезды собрались на конкурсе красоты
Известные фигуристы продемонстрировали мастерство
Девушка перенесла 50 пластических операций
Звезда "Дома-2" дала совет начинающей певице
Певица ошарашила выходкой дочь и мужа
Олег Маймаи обокрал бывшую пассию
Актриса жестко отреагировала на предложенную певицей помощь