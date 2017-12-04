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Дек. 4, 2017
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Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы

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В 2017 году победительницей конкурса "Миссис Москва" стала 31-летняя Яна Степанова. Популярный блогер, мать двоих детей, любительница экстремальных видов спорта и просто красотка личным примером доказала, что в жизни можно успевать все. О том, как живет новоявленная королева красоты столицы можно судить по ее фотографиям.

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