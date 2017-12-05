Дроздова и Серебряков блеснули на премьере Устюгова бросили в бассейн к брюнетке Демидовой досталось за Серебренникова

Самое читаемое

Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Семья Хворостовского приняла странное решение
партнеры
Вторник 5 декабря
Лента новостей
15:12
Путин предложил кабмину программу для слепых
14:50
Саакашвили сравнили с Карлсоном без пропеллера
14:41
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
14:38
Когда мусульмане захватят Европу
14:32
Как пережить пенсию
14:22
На съемках шоу "Успех" случилось жуткое происшествие
14:10
Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
14:08
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
14:06
Землю накрыла мощная магнитная буря
13:54
Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
13:42
Хирург озадачен обвисшими ушами Буйнова
13:35
Курорт в Крыму стал лучшим в мире
13:27
Радиация из США добралась до российской глубинки
13:13
Кремль припомнил Саакашвили пожеванный галстук
13:04
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
13:00
России предрекли дефицит топлива
12:51
Вычислены признаки скорой смерти
12:44
В Москве госпитализировали внучку секретаря Сталина
12:36
Где живут самые депрессивные россияне
12:33
Казаченко поражен бессовестными выходками бывшей возлюбленной
12:27
Уход за кожей в отопительный сезон
12:20
Россию поразила неуправляемая инфекция
12:16
Секретный ресторан в центре Москвы открыл двери для всех
12:13
Жертвы допинг-скандала
11:57
На севшей в лужу Собчак поставили крест
11:55
Онкоцентр Блохина заподозрили в поборах с пациентов
11:35
Орущего Саакашвили стащили с крыши в тюрьму
11:29
Новое шоу Малахова обругали еще до премьеры
11:09
В Москве мажорка на Gelandewagen промчалась по тротуару (видео)
11:06
Спецназ загнал Саакашвили на край крыши
10:55
Родившая Кожевникова попала в больницу
10:43
Как провокаторы МОК отыграются на сборной России
10:13
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
10:13
Как жирная пища убивает организм
10:09
Шиловская сыграла тайную свадьбу с известным актером
09:47
Миллиардеру Исмаилову предъявили обвинение в убийстве
09:37
Оскандалившаяся Шурыгина: Такой вы меня еще не видели
09:36
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
09:31
В России перед Новым годом взлетели цены на игрушки
09:21
В Петербурге охранник "Пятерочки" избил покупательницу
08:57
Украина сжигает последние мосты с Россией
08:57
В Москве выросли тарифы на электричество
08:39
Бузова дерзко высказалась о своей свадьбе
08:30
США решили украсть славу Путина
08:28
Институту искусств хотят присвоить имя Хворостовского
08:18
Россияне ответили на ультиматум МОК
07:57
На МКАД случилась жуткая авария
01:00
Избитую Кравец приняли за элитную путану
22:14
В Корее встали на защиту российских хоккеистов
21:55
Предатель Родченков назвал имена сообщников
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Солнцев оскорбил мужа Шурыгиной
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Что случилось с лицом красавицы Брежневой
Джигарханян о бывшей жене: Я оставил ей все деньги
Оглушенный Табаков из последних сил цепляется за жизнь
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Дек. 5, 2017
просмотры: 123

Жертвы допинг-скандала

567

Вечером 5 декабря в Швейцарии Международный олимпийский комитет примет решение о том, будет ли участвовать сборная России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Не исключено, что отстранить от соревнований могут всех спортсменов, но возможно и то, что наша команда будет представлена в усеченном составе.

Стоит отметить, что наши спортсмены уже немало натерпелись из-за разного рода провокаций и обвинений в употреблении запрещенных веществ. Dni.Ru собрали фотографии тех, кто больше других пострадал в результате допинг-скандала.

поделиться

комментарии

Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы

Победительницей конкурса "Миссис Москва" в 2017 году стала Яна Степанова

567
567

Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

Артистки вышли на сцену в красивых нарядах

567

Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью

Съемки "Песни года" не обошлись без сюрпризов

567

Как растет старший сын Кейт Миддлтон

Принц Джордж все чаще становится героем новостных сюжетов

567

"Синтоловый качок" взорвал Сеть

Молодой человек решил не изнурять себя длительными тренировками

567

Алсу удивила одноруким платьем

Певица выступила на церемонии жеребьевки

567

Волкова в храме сразила наповал своим платьем с декольте до пупа

В храме Христа Спасителя прошло светское мероприятие

567
567

Прославленные спортсмены показали класс на ВДНХ

Известные фигуристы продемонстрировали мастерство

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Бузова дерзко высказалась о своей свадьбе

Поющая ведущая прокомментировала слова звезды телешоу
Спорт

Как провокаторы МОК отыграются на сборной России

Судьба спортсменов в руках Международного олимпийского комитета

Политика

Кремль припомнил Саакашвили пожеванный галстук
На севшей в лужу Собчак поставили крест
США решили украсть славу Путина
Володин пристыдил американских парламентариев

Шоу-бизнес

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
Хирург озадачен обвисшими ушами Буйнова
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Казаченко поражен бессовестными выходками бывшей возлюбленной

Проишествия

Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео
Пьяный пассажир с "бомбой" парализовал работу Домодедово

Lifestyle

Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
Назван величайший рождественский фильм в истории
Разбираетесь ли Вы в современном искусстве
Самая омерзительная сцена секса удостоилась награды
Шоу-бизнес

Алсу прервала вынужденное молчание

Певица рассказала о золотых унитазах и запретах мужа
Шоу-бизнес

Ритуальщиков предупредили о больном Табакове

Режиссер идет на поправку
Шоу-бизнес

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)

Актриса жестко отреагировала на предложенную певицей помощь
Шоу-бизнес

Избитую Кравец приняли за элитную путану

Рублевской диве предложили "любые деньги" за интим

Гороскоп

Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

Жертвы допинг-скандала
Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы
"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами
Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

Спорт

Как провокаторы МОК отыграются на сборной России
В Корее встали на защиту российских хоккеистов
Предатель Родченков назвал имена сообщников
Информатор Степанов подло провоцирует МОК на войну с Россией

Регионы

Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
Безумные регионы: крыса прогрызла стену дома и украла банку шпрот
В Пензе душ Шарко лишил девственности молодую пациентку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru