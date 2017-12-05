Жертвы допинг-скандала

Вечером 5 декабря в Швейцарии Международный олимпийский комитет примет решение о том, будет ли участвовать сборная России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Не исключено, что отстранить от соревнований могут всех спортсменов, но возможно и то, что наша команда будет представлена в усеченном составе.

Стоит отметить, что наши спортсмены уже немало натерпелись из-за разного рода провокаций и обвинений в употреблении запрещенных веществ. Dni.Ru собрали фотографии тех, кто больше других пострадал в результате допинг-скандала.