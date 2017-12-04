"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами

В Санкт-Петербурге состоялся благотворительный аукцион фонда "Звезды детям", учредителями которого являются футболист Александр Кержаков и его жена Милана. На мероприятии отметилось множество знаменитостей. Ведущими аукциона были Ксения Собчак и Игорь Верник. Ксения появилась перед публикой в наряде, открывающем плечи и делающим акцент на талии благодаря черному узкому поясу. По мнению пользователей Сети, у ведущей руки "расплылись", а обхват талии оставляет желать лучшего.
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