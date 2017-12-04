Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

В СК "Олимпийский" состоялись съемки сборного концерта "Песня года". На одной сцене оказался весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Разумеется, особое внимание журналистов было приковано к дамам. Артистки, за редким исключением, выбрали для выхода в свет наряды черной и серебристой гаммы. Особые похвалы получили певицы Алсу за лаконичное, но стильное черное платье в пол и Валерия, облачившаяся в прозрачный, но довольно скромный наряд.
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