Дроздова и Серебряков блеснули на премьере Устюгова бросили в бассейн к брюнетке Демидовой досталось за Серебренникова

Самое читаемое

Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Семья Хворостовского приняла странное решение
партнеры
Понедельник 4 декабря
Лента новостей
12:14
В Госдуме широко обсуждают меры по борьбе с наркотиками
12:06
Орбакайте высказалась о ссоре сына с молодой женой
11:52
Владельцы миллиардов Захарченко бесследно исчезли
11:52
Юлия Высоцкая откровенно о внебрачной дочери своего мужа
11:35
В Москве обокрали известного режиссера
11:35
Что случилось с лицом красавицы Брежневой
11:25
Норвежцу дали 17 лет тюрьмы за убийство россиянки
11:19
Как спастись от гриппа
11:14
Володин призвал ужесточить наказание за пропаганду и рекламу наркотиков
11:08
У спортсмена во время матча остановилось сердце
11:05
Оглушенный Табаков из последних сил цепляется за жизнь
11:03
Брошенная Казаченко бредит ушлой Цымбалюк-Романовской
10:55
Ведущий Соловьев готов отправить детей на войну
10:29
Бузовой нашли нового любовника
10:27
ВИЧ хотят лечить средством от рака
10:11
Россия ответила на дерзкие нападки предателя Родченкова
10:06
Певица Дайнеко встречается с Паниным
10:01
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
09:57
Ногу девочки раздуло в три раза из-за укуса комара
09:55
Киркоров объявил об участии в "Евровидении-2018"
09:44
В столичных аэропортах задержаны более 150 рейсов
09:37
Седина оказалась симптомом опасной болезни
09:33
Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"
09:24
Тарасов о любовнице: Малышка делает все, что попрошу
09:22
Пьяный пассажир с "бомбой" парализовал работу Домодедово
09:11
Трехлетний мальчик умер после аварии на северо-востоке Москвы
09:09
Убийца "пьяного" мальчика раздувает новый скандал
08:57
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
08:45
Завораживающее суперлуние попало на видео
08:26
50-летний Филипп Киркоров остался без дома
08:19
Россию предложили нагло вышвырнуть из ЧМ-2018
08:15
Ледяной дождь устроил коллапс в Москве
08:13
Дочь запретила Ирине Аллегровой говорить
00:31
Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью
00:01
68-летняя Пугачева с голыми ногами показала прием карате
20:08
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран
17:57
В Крыму бывший сотрудник ГАИ сбил семерых детей
17:42
В центре Москвы загорелся жилой дом
17:31
Неумехе Бузовой досталось от Пенкина
16:50
Глава индонезийского парламента назвал Путина своим кумиром
16:47
Летевшие из Москвы пассажиры спасли ребенка
16:26
Информатор Степанов подло провоцирует МОК на войну с Россией
15:49
Исповедь короля: Затравленный Киркоров сделал признание
14:49
Солнцев оскорбил мужа Шурыгиной
14:20
Кобзон рассказал о серьезных заболеваниях Гафта и Табакова
13:59
Как хорошо Вы разбираетесь в современном искусстве?
13:49
Предатель Родченков вплел Украину в грязный скандал
13:26
Как растет старший сын Кейт Миддлтон
13:07
На МКАД случилась массовая авария (видео)
12:49
Панин подразнил необычным снимком с собакой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Солнцев оскорбил мужа Шурыгиной
Ольга Бузова закатила новый скандал на Первом канале
Пугачева в лаковых ботфортах восхитила коротким платьем
Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
Состояние тяжелобольного Табакова резко ухудшилось
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Дек. 4, 2017
просмотры: 123

Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

567

В СК "Олимпийский" состоялись съемки сборного концерта "Песня года". На одной сцене оказался весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Разумеется, особое внимание журналистов было приковано к дамам. Артистки, за редким исключением, выбрали для выхода в свет наряды черной и серебристой гаммы. Особые похвалы получили певицы Алсу за лаконичное, но стильное черное платье в пол и Валерия, облачившаяся в прозрачный, но довольно скромный наряд.

поделиться

комментарии

Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью

Съемки "Песни года" не обошлись без сюрпризов

567

Как растет старший сын Кейт Миддлтон

Принц Джордж все чаще становится героем новостных сюжетов

567

"Синтоловый качок" взорвал Сеть

Молодой человек решил не изнурять себя длительными тренировками

567

Алсу удивила одноруким платьем

Певица выступила на церемонии жеребьевки

567

Волкова в храме сразила наповал своим платьем с декольте до пупа

В храме Христа Спасителя прошло светское мероприятие

567
567

Прославленные спортсмены показали класс на ВДНХ

Известные фигуристы продемонстрировали мастерство

567

Юная иранка обезобразила себя ради Джоли

Девушка перенесла 50 пластических операций

567

Полуголую Кожевникову в разорванной одежде сняли на лужайке

Актриса приняла участие в съемках нового фильма

567

Отец еле стоял на похоронах Хворостовского

Прах оперного певца захоронили на Новодевичьем кладбище

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

50-летний Филипп Киркоров остался без дома

Поп-король признался, что не ожидал такого
Шоу-бизнес

Тарасов о любовнице: Малышка делает все, что попрошу

Влюбленные дали совместное интервью

Политика

Фальсификатора Порошенко щелкнули по носу
Украину ждет череда новых Майданов
Германия встала на сторону Путина
Госдума закроет двери для американской прессы

Шоу-бизнес

Орбакайте высказалась о ссоре сына с молодой женой
Юлия Высоцкая откровенно о внебрачной дочери своего мужа
Что случилось с лицом красавицы Брежневой
Брошенная Казаченко бредит ушлой Цымбалюк-Романовской

Проишествия

Украинец задушил подругу из-за раздражавших СМС
Подробности загадочной смерти юной россиянки в Турции
Недовольная москвичка обвинила любовника в насилии
Двухголовый поросенок с 8 ногами ужаснул народ (видео)

Lifestyle

Александр Невский: Русских уродов играть отказываюсь
Хорошо ли Вы знаете фильмы Эльдара Рязанова
Украина убила всеми любимый сериал "Сваты"
Равшана Куркова три месяца проплакала из-за "Жестокого мира мужчин"
Шоу-бизнес

Солнцев оскорбил мужа Шурыгиной

Звезда "Дома-2" дала совет начинающей певице
Шоу-бизнес

Дочь запретила Ирине Аллегровой говорить

Певица сообщила о причинах случившегося
Спорт

Россия ответила на дерзкие нападки предателя Родченкова

Адекватным людям не пристало реагировать на подобные провокации

Здоровье

Как спастись от гриппа

Какие лекарства нельзя принимать во время болезни

Гороскоп

Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью
Как растет старший сын Кейт Миддлтон
"Синтоловый качок" взорвал Сеть
Алсу удивила одноруким платьем

Спорт

Россию предложили нагло вышвырнуть из ЧМ-2018
Информатор Степанов подло провоцирует МОК на войну с Россией
Предатель Родченков вплел Украину в грязный скандал
Юные хоккеисты устроили массовую драку на льду (видео)

Регионы

В Новосибирске пьяный "мушкетер" убил противника рапирой
Безумные регионы: пьяные омичи обокрали и подожгли магазин
Мертвый пациент два дня пролежал в больнице под лестницей
В крови "пьяного" мальчика опять нашли алкоголь
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru