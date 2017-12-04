Кети Топурия показала очаровательную дочь

Телефестиваль "Песня года", без преувеличения, можно считать самым любимым музыкальным праздником в стране. С 1971-го в первые дни нового года страна доедает мандарины и оливье под мелодии и ритмы этой передачи. Менялись сцены, ведущие, мода, но "Песня года" все равно оставалась программой, куда стремятся попасть все артисты. Кети Топурия в этот раз даже взяла с собой 2-летнюю очаровательную дочь Оливию. Съемки продолжались почти шесть часов. За это время 20 тысяч зрителей "Олимпийского" увидели 59 номеров от первовеликих звезд эстрады. А телеверсию покажет канал "Россия" 1 и 2 января.