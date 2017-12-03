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Дек. 3, 2017
просмотры: 123

Как растет старший сын Кейт Миддлтон

567

Принц Джордж, старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, все чаще становится героем новостных сюжетов. Например, недавно сообщали, что из наследника британского престола хотят сделать гея. Dni.Ru проследили за тем, как растет самый известный ребенок в мире.

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