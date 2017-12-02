"Синтоловый качок" взорвал Сеть

Настоящей звездой Сети стал Кирилл Терешин из Пятигорска. Молодой человек решил не изнурять себя длительными тренировками, но заполучить объемные бицепсы. Рецепт оказался прост – в руки он закачал себе синтол, за что и получил свое прозвище синтоловый качок или "мистер синтол". Сам он предпочитает называть себя "руки-базуки". Молодой человек, по всей видимости, остался крайне доволен своим внешним видом. А пользователи Сети наперебой обсуждают – как скоро ему понадобится медицинская помощь из-за такого вмешательства.
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