Алсу удивила одноруким платьем

Певица Алсу спела для гостей торжественной церемонии жеребьевки чемпионата мира 2018 года по футболу. На мероприятии сборные команды стран распределялись по группам. России повезло – наши спортсмены попали в "группу жизни". Теперь атлетам предстоит сыграть с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Первый матч наша сборная проведет 14 июня на стадионе "Лужники".
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