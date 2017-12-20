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Дек. 20, 2017
просмотры: 123

Елизавета Боярская застыла во времени

567

Знаменитой актрисе Елизавете Боярской 20 декабря исполнилось 32 года. Создается ощущение, что время над ней не властно: с каждым годом дочь известного певца только преображается. Dni.Ru собрали лучшие фотографии артистки.

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