Елизавета Боярская застыла во времени

Знаменитой актрисе Елизавете Боярской 20 декабря исполнилось 32 года. Создается ощущение, что время над ней не властно: с каждым годом дочь известного певца только преображается. Dni.Ru собрали лучшие фотографии артистки.
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