Телеведущая Лариса Вербицкая блеснула на девичнике

Дизайнер Яна Недзвецкая провела веселый новогодний девичник для своих подруг. Среди звездных гостей была замечена и телеведущая Лариса Вербицкая, поразившая своей неувядающей красотой.
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