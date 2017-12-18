Замужняя Мамун вскружила голову ярким танцем

В Москве 28 декабря состоится грандиозное шоу "За спорт! Город будущего". Одной из главных участниц невероятного торжества станет 22-летняя гимнастка Маргарита Мамун.

Замужняя красавица вместе с артистами балета и чемпионами в самых разных видах спорта исполняет удивительный по своей зрелищности танец. Dni.Ru собрали фотографии, которые вскружат голову любому зрителю.