Замужняя Мамун вскружила голову ярким танцем

В Москве 28 декабря состоится грандиозное шоу "За спорт! Город будущего". Одной из главных участниц невероятного торжества станет 22-летняя гимнастка Маргарита Мамун.
Замужняя красавица вместе с артистами балета и чемпионами в самых разных видах спорта исполняет удивительный по своей зрелищности танец. Dni.Ru собрали фотографии, которые вскружат голову любому зрителю.
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