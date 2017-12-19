Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса

18 декабря в СМИ появилась информация о том, что бывшая теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас впервые стали родителями. У пары родилась двойня: сын Николас и дочь Люси. Dni.ru решили напомнить, как развивались отношения светловолосой россиянки и знойного латиноамериканца.
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