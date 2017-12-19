Мария Порошина после родов показала фигуру

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Жоры Крыжовникова "Елки новые". Поддержать новое творение режиссера пришло множество отечественных знаменитостей. Среди всех, по мнению пользователей интернета, особенно ярко блистала Мария Порошина. Недавно родившая четвертого ребенка артистка продемонстрировала великолепную фигуру в стильном черном наряде.