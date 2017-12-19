Нежное фото Арбениной и Лазарева

В СК "Олимпийский состоялся "Главный Новогодний концерт". На сцену вышли самые известные артисты, причем все они соединились в неожиданные дуэты. Зрителей привел в восторг тандем популярного певца Сергея Лазарева и солистки группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной. Артисты удивительно гармонично смотрелись в дуэте и изображали чувства.