Нежное фото Арбениной и Лазарева

В СК "Олимпийский состоялся "Главный Новогодний концерт". На сцену вышли самые известные артисты, причем все они соединились в неожиданные дуэты. Зрителей привел в восторг тандем популярного певца Сергея Лазарева и солистки группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной. Артисты удивительно гармонично смотрелись в дуэте и изображали чувства.
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