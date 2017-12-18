Родившая Кожевникова вывела в свет детей

Актриса и депутат Мария Кожевникова провела эти выходные в Москве. Вместе с семьей она отправилась на премьеру новогоднего шоу "Трансформеры. Тайна посоха Деда Мороза", которая состоялась 16 декабря в Музее Восстания Машин. Корреспонденты отметили, что Мария не слишком озадачилась нарядом для премьеры: в легком трикотажном джемпере актриса выглядела очень по-домашнему.
На показе кибер-сказки побывали и другие звездные гости: Тимур Родригез, Ева Польна, Сергей Жуков, Мария Кожевникова, Александр Толмацкий и многие другие.
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