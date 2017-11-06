Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

В 1990-е годы Марина Хлебникова гремела на всю страну своими хитами "Чашка кофию", "Мой генерал", "Рай в шалаше", "Солнышко мое, вставай!" и другими. Однако потом ее карьера пошла на спад, однако певица не опустила руки и держит себя в отличной форме. А о былых успехах и атрибутах шикарной жизни всенародно известной исполнительницы напоминают ее фотографии. При этом внешне Марина Хлебникова ни капли не изменилась с момента своего звездного часа и продолжает блистать. Убедиться в этом можно взглянув на ее фотографии. Отметим, 6 ноября певица отмечает свой день рождения.
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